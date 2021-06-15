Spice Girls воссоединятся и выпустят новый трек

Такой подарок подготовили девушки на свой юбилей

Ворвись в Hot Girls Summer с культовым группой «Spice Girls»! После 14-летнего перерыва девушки воссоединятся, чтобы выпустить новую песню в честь 25-летия группы. Об этом пишет издание Buzzfeed.

Виктория Бекхэм, Мелани Браун, Мел Си, Эмма Бантон и Джерри Голливелл готовятся к релизу альбома, посвященного 25-летию группы. Он будет называться «Wannabe25». А новой песней, которая войдет в него, станет «Feed Your Love».

Релиз нового трека «Feed Your Love» запланировано 9 июля. Именно в этот день 1996 вышел их дебютный сингл «Wannabe».

Фото: Getty Images

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