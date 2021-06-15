Netflix анонсировал римейк сериала Мятежный дух

Еще один проект 2000-х вернется на экраны

Мариса, Мия, Пабло и Мануэль — эти имена знакомы всем мелениалам, которые с 2002 по 2004 годы смотрели аргентинский сериал «Мятежный дух». Мода циклична, похоже, что и киноиндустрия также, ведь любимый сериал нулевых вернется уже в следующем году! Стриминговий сервис Netflix сообщил о перезапуске «Мятежный дух» и уже начал производство с 1 марта этого года.

Как сказано в заявлении Netflix, «новое поколение Rebelde начинает производство в Мехико». Стриминговий сервис назвал новый проект «Elite Way School» и добавил письмо-поздравление от директора по подробностями. В нем сказано, что в проекте снимутся Азул Гуайта, Серхио Майер Мори, Андреа Чапарро, Джеронимо Кантильо, Франко Масина, Лизет селен, Алехандро Пуэнте и Джованна Гриджио.

«В 2022 году мы вернемся в школу Elite Way School, чтобы проследить за новым поколением учеников», — говорится в сообщении компании.

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