«ZASUMUVALA»: MOLFAR презентовал танцевальный хит

В мир вышел новый сингл от украинского певца MOLFAR. Это уже третья студийная работа молодого исполнителя. Предыдущие релизы артиста очень успешно заявили о себе и уверенно закрепились в сердцах слушателей.

«ZASUMUVALA» — кардинально отличается от предыдущих работ музыканта. Она динамичная, танцевальная, летняя. Но неизменно про сильные чувства и ту самую магию любви, которая ведет нас всех по жизни.

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— «ZASUMUVALA» — эта песня о том, что нужно уметь отпускать. Отпускать людей, чувства, недосказанные слова и эмоции. Иногда это бывает сложно, но, как говорят, — время все расставляет на свои места. Но, самое интересное то, что когда ты отпустил, то начинаешь смотреть на ту же ситуацию совсем с другой стороны. Есть такие отношения, которые обречены на расставание даже после нескольких попыток начать все заново, поэтому нужно просто вовремя отпустить, — рассказывает MOLFAR.

«ZASUMUVALA», как и предыдущие треки артиста, записывалась на столичной музыкальной студии ISTOK, а саундпродюсером неизменно выступил Алексей Кривошеев.

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