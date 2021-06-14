Netflix представил четыре короткометражки к сериалу Элита

Каждая серия расскажет о судьбе любимых персонажей в новом сезоне

Измучились ждать и думать, что там происходит в испанской школе Лас Енчинас? Мы тоже! И похоже, что Netflix это почувствовал и решил порадовать всех фанатов сериала «Элита» короткометражными сериями о главных персонажей проекта еще до выхода самого четвертого сезона 18 июня.

С сегодняшнего дня на Netflix объявлено «Неделя« Элиты »». Он состоит из 4 коротких эпизодов. Они расскажут, что происходило с Умань, Ребе, Кей, Надей, Омаром, Андер, Алексис, Карлой и Самуэлем в лето между событиями в 3 и 4 сезонах. Каждый из них называется «Вот, что случилось с …» с добавлением имен героев. Не пропусти!

Лови даты выхода короткометражек «Элиты»:

14 июня — Гузман, Кей, Ребе

15 июня — Надя и Гузман

16 июня — Омар, Андер и Алексис

17 июня — Карла и Самуэль

А премьеру четвертого сезона сериала «Элита» смотри уже 18 июня на Netflix.

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