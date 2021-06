TANA — Find your own: слушаем новый трек!

В 2017 украинский проект TANA начал покорять слушателей Великобритании. Уже через два года артистка вернулась в родную страну и представила первый в 2021 году сингл.

Find your own – мотивационный трек, который говорит: «Для того, чтобы найти свой путь, прежде всего нужно найти себя». Трек пропитан атмосферой лондонских улиц и духом английской культуры. Find your own написан в прошлом году, во время всемирной пандемии, когда TANA пришлось приостановить свою творческую карьеру в Лондоне и вернуться на родину. Именно эти события стали триггером для написания нового сингла, который дал еще большей веры для покорения европейского слушателя.

– С началом пандемии мне пришлось бросить все в начале своего карьерного пути в Лондоне, вернуться в Украину и оставив там все свои мечты позади, – прокомментировала TANA. – Однако песня подтолкнула меня к тому, что останавливаться на достигнутом нельзя. Неважно где ты находишься, нужно уметь адаптироваться к событиям и обстоятельствам. Я не гражданин одной страны, я гражданка мира. Именно с этим мнением я иду по жизни, что заставляет меня через призму моих песен двигаться дальше и неважно в какой стране я нахожусь сейчас.

Сингл Find your own имеет все шансы, чтобы стать психологическими лекарством для тех, кто теряет веру в самого себя. Не теряй веру в себя и свои силы, программируй себя на успех, даже если чувствуешь горечь поражения. Уже в ближайшее время TANA планирует выпустить лирик-видео сингла Find your own и презентовать свой новый материал, который с каждым шагом приближает к покорению европейской сцены.

Эксклюзивно для Нового канала певица TANA поделилась историей создания композиции и рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на ее творчество:

– Find your own cоздавалась на протяжении локдауна. Именно в этот период я находилась дома с семьей. Обстановка была настолько накалена, что было страшно выйти на улицу, ведь даже соседи были больны на ковид. Началась депрессия, ведь мечты были оставлены и брошены за границей. У меня был выбор: оставить всё на самотек или научиться адаптироваться к новым условиям жизни. Музыка была моим спасением и лечением. Я искала себя через призму музыки, мне хотелось найти своё стабильное место в моей родной стране, где меня не было около двух лет. А это значит, что и проект TANA тоже обновляет свою активность на украинском пространстве. Мне кажется, что песня Find your own стала толчком и мотивацией двигаться дальше. Я открылась новым переменам, обстоятельствам и препятствиям, и только пройдя через это, принимая происходящее, ты приходишь к чему-то новому и значимому.

Читай также:

Культовое воссоединение: Актрисы «Секс в большом городе» собрались на чтение сценариев (ФОТО)

Счастье молодым: Брэдли Купер отреагировал на роман Ирины Шейк и Канье Уэста