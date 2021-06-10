Сплетница: смотреть официальный трейлер

«Грустили за мной? Я точно скучала за вами!» — говорится в официальном трейлере нового сериала «Сплетница».

«Сплетница» — смотреть трейлер онлайн:

Девять лет назад оригинальный сайт «Сплетницы» закрылся. Но после того, как новое поколение молодой элиты Нью-Йорка берет под контроль частную школу Констанс Биллард, пресловутый блогер снова становится источником сплетен номер один в их скандальном жизни. Теперь «Сплетница» действует через социальные сети. Поэтому все становится более реальным и оперативным.

В новом сериале сыграли Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Джейсон Готей, Джонатан Фернандес, Эли Браун, Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Адам Чанлер-Берат, Зион Морено.

Премьера обновленной «Сплетницы» запланирована на 8 июля 2021 года.

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