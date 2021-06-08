Mountain Breeze ворвались на чужую свадьбу! В Сети появилось видео

Группа, которая недавно презентовали клип и песню «УТОНУ», решили сделать неожиданный сюрприз поклонникам, ворвавшись к ним на роспись и спев вживую

Все происходило в документ-сервисе «Готово!», где шесть пар молодоженов регистрировали новые семьи. Музыканты вживую спели их полюбившуюся песню, дарили цветы и поздравляли с созданием семьи.

– После релиза песни «УТОНУ» мы начали получать от наших подписчиков огромное количество видео в стиле Love Story, – поделился фронтмен группы Александр Беляк. – Мы были уверены, что если эта песня будет звучать на свадьбах, то это еще сильнее подчеркнет атмосферу любви и счастья. Так и произошло, мы сделали сюрприз для многих пар, они танцевали, кто-то даже станцевал нам полноценный вальс, они тонули в глазах и объятиях друг друга, а мы стали причастными к такому важному дню для молодоженов. Это новый опыт для нас, который очень сильно вдохновил продолжать творить то, что вдохновляет любить!

Совместно с креативной группой DIVERGENT, артисты подготовили музыкальный номер и романтичное видео-рассказ о том, как все происходило, об атмосфере и подготовке.

– Первый танец – это первое важнейшее событие в только что созданной семье, поэтому так высока значимость выбранной песни, под которую влюбленные общаются между собой в такую минуту. «УТОНУ» – это больше чем песня, – рассказала команда DIVERGENT.

Напомним, что недавно Mountain Breeze презентовали новую музыкальную видеоработу на песню «УТОНУ», которая до даты премьеры успела собрать более миллиона просмотров в tiktok, сотни видео от пользователей со звуком трека, тысячи комментариев… Для того, чтобы передать всю палитру чувств и не потерять искренности в песне «УТОНУ» музыканты привлекли целый струнный оркестр и записали живой рояль! А сам трек был написан в родительском доме на старом пианино, на котором Александр учился играть в детстве и создавал свои первые строки и мелодии.

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