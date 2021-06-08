Дженнифер Лопес подписала контракт с Netflix

Селебрити привлечет в кинематограф еще больше женщин

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес подписала многолетний контракт с стриминговим сервисом Netflix. Ее продюсерская телекомпания Nuyorican Productions согласилась создавать фильмы, в том числе и по оригинальным сценариям, для популярной платформы. Об этом пишет Variety.

Вместе с Лопес сотрудничать с Netflix будут соучредитель Nuyorican Бенни Медина и президент компании Элейн Голдсмит-Томас. Джей Ло собирается привлечь к созданию фильмов еще больше представительниц женского пола — актрис, сценаристок и кинематографисток.

Netflix очень рады партнерству с продюсерской телекомпанией артистки. Глава отдела глобальных фильмов Netflix Скотт Стубер сказал: «В течение всех аспектов своей карьеры Дженнифер Лопес играла важную роль в сфере развлечений. Сотрудничая с ней и Nuyorican, мы знаем, что она продолжит приносить впечатляющие истории, радость и вдохновение публике по всему миру».

Также недавно стало известно, что Джей Ло станет звездой двух новых проектов стримингового сервиса. Она сыграет убийцу в боевике «Мать» режиссера Ники Каро и специального агента ФБР Нину Герреро в криминальном триллере «Шифр», основанном на одноименном романе Изабель Охеда Мальдонадо. Съемки «Матери» должны начаться уже этой осенью, а выход фильма запланирован на конец 2022 года.

Фото: Getty Images

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