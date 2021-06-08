Без резких движений: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер криминальной драмы «Без резких движений» Стивена Содерберга, который снял франшизу «Друзей Оушена».

«Без резких движений»: смотреть трейлер онлайн

Действие сюжета разворачивается в Детройте в 1955 году, когда кто-то неизвестный нанимает банду мелких преступников. Их задача — проследить за семьей человека, который хочет украсть важные документы. Но все идет не по плану и простая работа проваливается. Поэтому ребята решают узнать, кто их нанял и что вообще происходит.

В фильме снялись Дон Чидл, Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер, Джон Хэмм, Киран Калкин, Эми Саймец и Джулия Фокс.

Премьера фильма «Без резких движений» запланирована на 1 июля 2021 на HBO Max.

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