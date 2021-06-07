«Один в каное» презентовали долгожданный альбом: Слушаем!

Это случилось! В сети появился второй альбом популярной украинской группы, который фаны ждали 5 лет

«Спасибо всем, кто ждал вместе с нами!», — обратился группа к поклонникам на официальной странице в Instagram.

В новом релизе — 12 треков. По сравнению с первым альбомом «Один в каное» — это вдвое меньше, зато во втором больше экспериментальных решений. Послушайте сами и поймете, что мы имеем в виду!

А также сегодня, 7 июня, стартовал масштабный тур группы по городам Украины. В течение июня «Один в каное» планируют сыграть 19 концертов, поэтому не пропустите выступление в своем городе!

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