EROMIN презентовал новый клип: Как это было

На днях молодой украинский исполнитель, известный своими треками «Наш час», «Мої крила» и «Ярко» представил новую видеоработу в кругу музыкального сообщества, поклонников и друзей

Местом презентации клипа стало арт-пространство STAGE KIYV в центре столицы, команда которого приложила максимум усилий, чтобы создать праздничную атмосферу:

— Это неописуемое счастье, когда мы выждали всё это, выжили в этот карантин. Сохранили наше заведение. Сохранили наш персонал, и сегодня открыли свои двери для первых наших гостей. Видеть их улыбки – это бесценно, — поделился Дмитрий Лебенков, владелец STAGE KIYV.

Мы показали людям, как надо открывать свои чувства

На презентации клипа собрались десятки людей, фанов исполнителя и представителей шоубиза:

— Действительно, это работа, достойная уважения! На достойном уровне. Нам очень понравился новый клип EROMIN, — прокомментировали новую работу поп-исполнителя гости мероприятия.

— Я так долго ждал этой презентации! Конечно, это был такой долгожданный поток воздуха! — делится впечатлениями EROMIN. — Было невероятно круто, потому что мы выступали с моей подругой! Мы показали людям, как надо открывать свои чувства, как надо быть собой просто и жить вот в этом моменте, наслаждаться.

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