BAFTA TV 2021: список победителей британской кинопремии

В ночь на 7 июня, в Лондоне, состоялась церемония награждения британским «Оскаром» — BAFTA TV — премией Британской академии кино и телевизионных искусств. Интересно узнать кто же получил заветные награды? Тогда читай наш материал

Список победителей BAFTA TV 2021

Лучший минисериал — «Я могу уничтожить тебя» (Микаэла Коел)

Лучший драматический сериал — «Спаси меня» (Ленни Джеймс)

Международный проект — «Добро пожаловать в Чечню» (Дэвид Франс)

Лучший комедийный сериал — «В девятом номере» (Рис Шерсмит и Стив Пембертон)

Лучшая актриса — Микаэла Коел ( «Я могу тебя уничтожить»)

Лучший актер — Пол Мескал ( «Нормальные люди»)

Лучшая актриса второго плана — Реке Айола ( «Энтони»)

Лучший актер второго плана — Малаки Кирби ( «Маленький топор»)

Лучший телефильм — «Сидя в лимбе» (Стелла Корради)

Фото — @bafta

Читай также:

Сериалы от Netflix: топ-5 самых захватывающих

Служебный роман поттерианцев: Том Фелтон прокомментировал слухи об отношениях с Эммой Уотсон