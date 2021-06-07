BAFTA TV 2021: список победителей британской кинопремии
В ночь на 7 июня, в Лондоне, состоялась церемония награждения британским «Оскаром» — BAFTA TV — премией Британской академии кино и телевизионных искусств. Интересно узнать кто же получил заветные награды? Тогда читай наш материал
Список победителей BAFTA TV 2021
Лучший минисериал — «Я могу уничтожить тебя» (Микаэла Коел)
Лучший драматический сериал — «Спаси меня» (Ленни Джеймс)
Международный проект — «Добро пожаловать в Чечню» (Дэвид Франс)
Лучший комедийный сериал — «В девятом номере» (Рис Шерсмит и Стив Пембертон)
Лучшая актриса — Микаэла Коел ( «Я могу тебя уничтожить»)
Лучший актер — Пол Мескал ( «Нормальные люди»)
Лучшая актриса второго плана — Реке Айола ( «Энтони»)
Лучший актер второго плана — Малаки Кирби ( «Маленький топор»)
Лучший телефильм — «Сидя в лимбе» (Стелла Корради)
Фото — @bafta
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