Певица TAYANNA выпустила собственные детские сказки

К Международному дню защиты детей TAYANNA опубликовала на своем YouTube-канале колыбельную и четыре сказки в аудио-формате, которые сама же и написала.

Певица рассказывает, что идея создания такого проекта возникла у нее несколько лет назад, после посещения детского дома. Увидев печаль в глазах детей, растущих без родителей, она почувствовала, что должна сделать для них что-то особенное. Идея созрела в формат аудио-сказок, которые должны создавать эффект присутствия родного человека.

— Я решила записать сказки в аудио, чтобы дети перед сном могли их слушать и думать, что это мама им читает, а потом поет колыбельную. Это важная традиция из прошлого, которая делает детскую психику более защищенной, а самих детей — увереннее в себе. Мне, кстати, мама и бабушка постоянно пели перед сном, поэтому я решила создать семейную колыбельную и поделиться ею со всеми, — поделилась TAYANNA.

К релизу TAYANNA рассказывала эти сказки своему сыну Даниелю — он был их первым слушателем. Собственно, все идеи для сказок и колыбельных родились, когда Даниэль засыпал в объятиях мамы, а она представляла, какую жизненную мудрость хотела бы передать ему так, чтобы он понял и ему было интересно слушать. Сказки получились универсальными: их могут слушать как младенцы, так и дети до 8 лет, потому что в каждой есть определенная мораль и интересные, простые образы (лесные существа, паучки, природные явления).

В процессе записи также принимала участие певица и актриса Марта Адамчук. На YouTube-канале TAYANNA опубликовано четыре сказки ( «Облака», «Лесные герои», «Свет», «Белая история») и одна колыбельная.

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