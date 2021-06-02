МАХА презентуют новый сингл Любит не любит

Группа МАХА продолжает свои эксперименты, представляя новый сингл «Любит не любит» с кардинально другим звучанием и подходом к созданию треков

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос: «Любит не любит»? Сингл «Любит не любит» именно об этих переживаниях и метаниях, но при этом он пропитан легкостью и летним вайбом. Клип рассказывает историю бородача, который решил благодаря музыке уйти от своих внутренних переживаний, которые рано или поздно закрывают душу каждого из нас. «Любит не любит» — легкая и света песня, прослушивание которой способно растопить окаменевшее сердце бородача и восстановить ощущение счастья.

— Отношения людей, словно канат, который под высоким давлением может разорваться. Этот канат чувств имеет свойство рваться и наносить душевные раны. Под действием внешних раздражителей канат превращается в тонкую нить, которая заставляет нас сомневаться в преданности близкого человека. И чем больше мы об этом думаем, тем больше наш канат становится нитью, которая скорее всего разорвется. Не нужно любить внешним миром, нужно слушать сердцем и любить душой, — комментирует фронтвумен группы, Марина Остапенко.

Во время работы над новым материалом, саундпродюсер группы Николай Остапенко создает мелодию, которая надиктовывает ключевую фразу: «Любит не любит». Несмотря на то, что аранжировка кардинально отличалась от стилистической атмосферы группы, участники переосмысливают своё нежелание принять песню и начинают полноценную работу над синглом. Созданная мелодия даёт группе новый вектор для экспериментов — привлечение к соавторству текста сонграйтера Анну Бастон, известную своим сотрудничеством с Максом Барских и Егором Кридом.

Напомним, в мае группа МАХА эксклюзивно представляет на стриминговой платформе Spotify первых англоязычный сингл «Paradise», тем самым получив положительный отзыв и поддержку иностранных кураторов музыкальных плейлистов.

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