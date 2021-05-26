Тина Кароль взволновала пикантным фото без бюстгальтера

Звезда привлекла внимание подписчиков к своей новой коллаборации

Украинская певица Тина Кароль любит радовать своих поклонников чувственными снимками, на которых позирует в шелковых платьях или вещах из тонкой ткани. На этот раз знаменитость опубликовала пикантный снимок, на котором развернулась в постели среди шелковых подушек без бюстгальтера.

Таким образом Тина Кароль решила привлечь внимание к своей новой коллаборации с брендом постельного белья.

«Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна. Бамбуковое постельное белье дарит ощущение легкости и прохлады в жаркие дни, а шёлковые наволочки заботятся о коже лица, не оставляя заломов после сна, и о здоровье ваших волос. Проявляй заботу к себе и к своему телу вместе с Tina Karol and Home Me», – подписала пост певица.

Просто посмотрите на этот снимок! Просто не отвести глаз!

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