Рамина Есхакзай – о романе с Филиппом Коляденко

Звезды пытались построить отношения в студенческие годы

Известная интервьюерка Рамина Есхакзай призналась, что когда-то встречалась с участником группы KADNAY Филиппом Коляденко. Об этом девушка рассказала в интервью Маши Ефросининой в проекте «Экзамен».

Как оказалось, свои отношения с Филиппом Коляденко Рамина никогда не скрывала, но кое-кто мог о них не знать или забыть. Их роман разворачивался еще в студенческие годы и продолжался всего год. Пара познакомилась онлайн, когда им было по 19 и 18 лет. Сначала Рамин Фил не понравился, но при встрече вживую чувство таки появились. Инициатором разрыва стал Коляденко.

«В течение года я часто делала истерики Филиппу, мол, все – расходимся. Однажды он не выдержал и сам мне это сказал. Мы решили сделать паузу. Через год Филипп меня сообщил, что у него есть другие отношения. Хотя я в это не верю. Видимо, он хотел, чтобы я не так переживала нашим разрывом », – поделилась звезда.

Также Рамина призналась, что Фил стал ее первым мужчиной. Напомним, что сейчас Рамина Есхакзай готовится к свадьбе с адвокатом Евгением Прониным.

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