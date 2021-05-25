ANAMUN – «В облаках»: премьера самого чувственного трека этого года!

Молодая исполнительница, автор текстов и музыки ANAMUN, она же Анна Ковтун, представила новую лирическую песню. «В облаках» — первый сольный релиз в этом году, новый творческий полет и один из самых трепетных треков девушки.

«В облаках»— одна из самых сокровенных и особенных, при этом легких и воздушных моих песен. Я записала ее с другом буквально на одном дыхании за день, не используя даже метроном. Она получилась честной, чувственной и настоящей. Во втором припеве вы можете услышать шелест страницы, которую я переворачиваю во время записи. Захотелось оставить даже его.

– Пусть каждый сам для себя решит, о чём эта песня. Пусть каждый ответит себе, кого он представляет, окунаясь в эти строки. Любовь, разлука, страсть, желание, расстояние? Или просто иллюзия, которой не суждено сбыться? Пусть этот ответ останется в сердце, куда никто не сможет заглянуть, кроме тебя самого, — рассказывает о новой песне ANAMUN.

Напомним, что в прошлом году ANAMUN презентовала свой дебютный альбом МУЗЫКА, КОТОРУЮ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ. Он стал первым в сотрудничестве с ENJOY! RECORDS — лейблом, в ростере которого победительница Евровидения JAMALA, певец LAUD, актриса и певица Маша Краш. Прежде Аня получила известность YouTube-блоггера. Ее кавер-версии на песни Макса Коржа, ЛСП, OXXXYMIRON, NOIZE MC и других исполнителей набрали более пяти миллионов просмотров.

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