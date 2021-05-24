Оля Цибульская представила клип с архивными кадрами, которые скрывала всю карьеру

Главная Кошка страны выпустила видеоработу на песню «Я не плачу», где впервые показала архивные фото и видео своего настоящего пути в шоу-бизнесе

Мы слишком часто чувствуем страх перед будущим лишь потому, что забываем сколько всего мы уже преодолели в прошлом. Новая песня Оли Цибульской «Я не плачу» – это диалог сегодняшней, свободной и уверенной Оли с 20-ти летней версией себя, которая остерегается большого и страшного мира, но отчаянно верит в свою мечту.

Видеоклип на песню «Я не плачу» наполовину состоит из уникальных архивных кадров начала карьеры Цибульской. Некоторые из них вошли в историю украинского шоу-бизнеса – победа на «Фабрике Звезд», первые концертные туры и хиты, а вот остальные, слишком эмоциональные и личные – поклонники увидят впервые.

В преддверии своего 15-летия на сцене Оля покажет, через что действительно прошла та юная провинциальная девочка, чтобы стать любимицей целой страны.

5 откровенных признаний Оли Цибульской про клип «Я не плачу»:

– Я плакала, коли вперше дивилась ті архівні відео. Ми відцифровували їх зі старих касет кілька годин. Зрозуміла, що бігла довго вперед, не озираючись. Здавалось, що зроблено «недостатньо». А в архівах побачила себе дитиною і згадала скільки пудів солі їла ложкою, переконуючи себе, що то трюфеля (сміється).

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– В кліпі я зняла композитора, який написав музику до пісні «Я не плачу» – Сашу Лєонова. Це наша перша спільна робота, хоча разом ми об’їздили всю Україну – Саша гітарист в моїй команді. Саунд-продюсер пісні – Антон Крайнов. Він створив найгучніші хіти для багатьох українських артистів – NK, Dorofeeva, Время и Стекло. Прийшла пора показувати не тільки артистів, але і людей, які створюють український шоу-бізнес.

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– Тема особистого життя мене дістала. Я не пущу нікого в свій дім, як би мене не провокували. В кліпі є момент, де я розбиваю фото. На ньому – розмитий чоловічий силует. Успіх жінки не вимірюється кількістю впливових чоловіків поруч. Якщо ти справді чогось варта, ти ніколи не загубиш себе.

– В кліпі є кадри з різних етапів моєї кар’єри: від виступів в місцевому Палаці Культури до сьогодні. «Фабрика Зірок», яку я виграла, – важлива сходинка в історії і я спеціально додала в відео момент з її продовження – «Фабрики. Суперфінал», який колись мене сильно поранив. На важливому ефірі, де всі члени журівиставилои мені найвищі бали, Наталя Могилевська, ніяк не аргументуючи, вліпила 5. Тоді я пішла з проекту. А сьогодні в нас реліз в один день. І, Наташо, я більше не ображаюсь! (сміється)

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– Вперше пісня «Я не плачу» прозвучала на премії YUNA, де я звернулася до артистів і слухачів зі спічем: «Всім, хто номінований, як я, сьогодні. Всім, хто лягає спати і не знає, чи прокинеться український шоубіз. Всім, хто співає, щоб жити, і живе, щоби співати. Якби вам в школі сказали, що в 2021 в топ-трендах української музики не буде української музики, ви б все одно мріяли бути артистом? Я так, бо я вірю в нас». Хочу, щоби всі зрозуміли, що історію української творять не тільки артисти. Її творимо всі ми.

Режиссером клипа выступила Роксолана Кравчук, которая уже снимала для Оли Цибульскоц работы на песни «Море» и «Киця».

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