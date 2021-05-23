Евровидение 2021: Кто победил на песенном конкурсе?

22 мая отгремел финал «Евровидения 2021» и, наконец, определился победитель! Наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрителей набрала Италия. Поздравляем победителей – рок-группу Måneskin с песней «Zitti e buoni» («Тихие и смирные»).

Представители Италии в итоге получили 524 балла.

Интересно, что на пресс-конференции после финала «Евровидения 2021» итальянские музыканты признались, что среди всех конкурентов им больше всего понравилась песня украинской группы “GO_A”!

На втором месте оказалась Франция – 499 баллов. Третью позицию заняла Швейцария с 432 баллами.

Украина заняла почетное пятое место в итоговой таблице. Команда GO_A с песней «Шум» получили 364 балла. Стоит отметить, что так высоко украинские представители поднялись благодаря по большей части зрительскому голосованию! Спасибо, Европа!

Как итог, «Евровидение 2022» пройдет в Италии, так что уже сейчас стоит задуматься о своих планах на май 2022. Очень надеемся, что в новом году границы будут открыты, и все желающие смогут поддержать украинских представителей на «Евровидении 2022» прямо на место проведения конкурса. Интересно, кто будет представлять нашу страну в следующем году?