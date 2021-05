Кто прошел в финал Евровидения 2021 после второго полуфинала

В четверг 20 мая в Роттердаме прошел второй полуфинал «Евровидения-2021» и стали известны еще 10 стран, которые прошли в гранд-финал

Во втором полуфинале выступали представители 17 стран: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания. Из них только 10 попали в финал.

Список участников, которые прошли в гранд-финал «Евровидения-2021» из второго полуфинала:

Албания

Сербия

Болгария

Молдова

Португалия

Исландия

Сан-Марино

Швейцария

Греция

Финляндия.

Напомним, что после первого полуфинала в гранд-финал «Евровидения-2021» прошла десятка конкурсантов, и еще шесть команд – из Италии, Франции, Англии, Испании, Германии и Нидерландов – которые попали в финал песенного конкурса автоматически. Таким образом 22 мая в гранд-финале «Евровидения» мы увидим 26 номеров, в том числе и выступление украинского коллектива «GO_A».

К слову, букмекеры высоко оценивают шансы украинских представителей на призовое место! После второго полуфинала «GO_A» уверенно держаться на пятой позиции в общем рейтинге.

А вот и полный список участник и порядок их выступлений в гранд-финале “Евровидения”:

1. Cyprus / Elena Tsagrinou – El Diablo

2. Albania / Anxhela Peristeri – Karma

3. Israel / Eden Alene – Set Me Free

4. Belgium / Hooverphonic – The Wrong Place

5. Russia / Manizha – Russian Woman

6. Malta / Destiny – Je Me Casse

7. Portugal / The Black Mamba – Love Is On My Side

8. Serbia / Hurricane – Loco Loco

9. United Kingdom / James Newman – Embers

10. Greece / Stefania – Last Dance

11. Switzerland / Gjon’s Tears – Tout l’Univers

12. Iceland / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – 10 Years

13. Spain / Blas Cantó – Voy A Querdarme

14. Moldova / Natalia Gordienko – SUGAR

15. Germany / Jendrik – I Don’t Feel Hate

16. Finland / Blind Channel – Dark Side

17. Bulgaria / Victoria – Growing Up is Getting Old

18. Lithuania / The Roop – Discoteque

19. Ukraine / Go_A – Shum

20. France / Barbara Pravi – Voilà

21. Azerbaijan / Efendi – Mata Hari

22. Norway / TIX – Fallen Angel

23. The Netherlands (Hosts) / Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

24. Italy / Måneskin – Zitti E Buoni

25. Sweden / Tusse – Voices

26. San Marino / Senhit – Adrenalina