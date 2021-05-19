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Евровидение 2021: Кто прошел в гранд-финал конкурса

Кто прошел в финал Евровидения 2021

18 мая состоялся первый полуфинал «Евровидения-2021», которое в этом году проходит в Роттердаме. Среди участников свою песню «Шум» представила и украинская группа GO_A

В первом полуфинале 18 мая выступили 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. Из этой шестнадцатки в финал прошли 10:

  1. Норвегия
  2. Израиль
  3. Россия
  4. Азербайджан
  5. Мальта
  6. Литва
  7. Кипр
  8. Швеция
  9. Бельгия
  10. Украина

Когда в прямом эфире ведущие «Евровидения-2021» называли список стран, которые проходят в финал, украинцам здорово пощекотали нервы: GO_A стали последними, десятыми участниками в списке!

Напомним, что точно такой же нервный момент был и в 2018 году с MELOVIN.

Интересно, что после первого полуфинала букмекеры поставили Украину на 5 место в рейтинге.

Евровидение 2021

После жеребьевки, которая состоялась 19 мая, стало известно, что украинские представители будут выступать во второй половине финала, который состоится 22 мая, в субботу.

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С нетерпением ждём второй полуфинал «Евровидения-2021» 20 мая, из которого в финал выйдут еще 10 стран.

Кто выступает во втором полуфинале «Евровидения-2021»:

  1. Сан-Марино
  2. Греция
  3. Эстония
  4. Чехия
  5. Австрия
  6. Польша
  7. Молдова
  8. Исландия
  9. Сербия
  10. Грузия
  11. Албания
  12. Португалия Болгария
  13. Финляндия
  14. Латвия
  15. Швейцария
  16. Дания

Напомним, что Германия, Италия, Великобритания, Испания, Франция и победитель 2019 года – Нидерланды автоматически попадают сразу в гранд-финал.

Фото: @go_a_band

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