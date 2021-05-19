Кто прошел в финал Евровидения 2021

Евровидение 2021: Кто прошел в гранд-финал конкурса
18 мая состоялся первый полуфинал «Евровидения-2021», которое в этом году проходит в Роттердаме. Среди участников свою песню «Шум» представила и украинская группа GO_A
В первом полуфинале 18 мая выступили 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. Из этой шестнадцатки в финал прошли 10:
- Норвегия
- Израиль
- Россия
- Азербайджан
- Мальта
- Литва
- Кипр
- Швеция
- Бельгия
- Украина
Когда в прямом эфире ведущие «Евровидения-2021» называли список стран, которые проходят в финал, украинцам здорово пощекотали нервы: GO_A стали последними, десятыми участниками в списке!
Напомним, что точно такой же нервный момент был и в 2018 году с MELOVIN.
Интересно, что после первого полуфинала букмекеры поставили Украину на 5 место в рейтинге.
После жеребьевки, которая состоялась 19 мая, стало известно, что украинские представители будут выступать во второй половине финала, который состоится 22 мая, в субботу.
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С нетерпением ждём второй полуфинал «Евровидения-2021» 20 мая, из которого в финал выйдут еще 10 стран.
Кто выступает во втором полуфинале «Евровидения-2021»:
- Сан-Марино
- Греция
- Эстония
- Чехия
- Австрия
- Польша
- Молдова
- Исландия
- Сербия
- Грузия
- Албания
- Португалия Болгария
- Финляндия
- Латвия
- Швейцария
- Дания
Напомним, что Германия, Италия, Великобритания, Испания, Франция и победитель 2019 года – Нидерланды автоматически попадают сразу в гранд-финал.
Фото: @go_a_band