Трейлер сериала Опры Уинфри и принца Гарри о психическом здоровье

Травля Леди Гаги, похороны принцессы Дианы и трудности королевской жизни в трейлере сериала Опры Уинфри и принца Гарри о психическом здоровье
Принц Гарри и телеведущая Опра Уинфри представили трейлер долгожданного документального сериала о психическом здоровье «The Me You Can`t See».
В нем королевский отпрыск и известна интервьюерка говорят о важности психологического здоровья и то, что обязательно стоит просить о помощи. «Во всем мире люди переживают психическое, психологическое, эмоциональное боль. Возможность сказать: «Это то, что случилось со мной», – имеет решающее значение», – говорит Опра Уинфри.
В сериале принц Гарри поделится непростыми временами после смерти принцессы Дианы, расскажет о своих переживаниях и то, через что ему пришлось пройти. Уинфри тоже поделится, как вышла из тяжелого периода в жизни и смогла обрести покой. Также интервью для фильма дали Леди Гага, Гленн Клоуз, Демар Дерозал, а еще там можно будет увидеть Меган Маркл и малыша Арчи.
«Я рассказываю эту историю не для собственного самолюбования. Я прошла через это, и людям тоже нужна помощь», – сказала со слезами на глазах Леди Гага.
Премьера сериала «The Me You Can`t See» состоится на Apple TV + уже 21 мая.
Фото: Getty Images
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