Пэрис Хилтон снимет реалити о своей свадьбе

Знаменитость хочет показать масштабы своего праздника всем

Планировать свадьбу – дело не из легких, но одна из приятных. Однако, время невесты могут настолько увлечься процессом, все превращается чуть ли не на какое-то шоу. Возможно, именно поэтому эпатажная селебрити Пэрис Хилтон, которая недавно объявила о помолвке, решила превратить подготовку к своей свадьбе в реалити. Об этом блондинка объявила в своем Instagram.

Реалити-шоу о подготовке к свадьбе Пэрис Хилтон будет называться «Paris in Love» и будет транслироваться на телеканале PeacockTV. Всего в эфир выйдет 13 серий. Каким этапам подготовки они будут посвящены, пока не разглашается. Но в финалом шоу станет самой свадьбе девушки.

Напомним, в апреле 2020 Пэрис впервые опубликовала фото с новым бойфрендом, бизнесменом Картером Реума. Тогда пара встречалась уже несколько месяцев. 13 февраля 2021 влюбленные обручились.

Фото: Getty Images

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