Оксана Караванська презентує колекцію Existential Fashion Error

Новая коллекция дизайнера разрушает иллюзорные стереотипы Sustainable-фэшн и провоцирует на персональную ответственность в моде

20 мая в парке UNIT.City в 19:30 состоится фэшн-событие Existential Fashion Error. Новая коллекция Оксаны Караванской – это неординарный социальный проект в поддержку Благотворительного фонда «КРАН» и его инициативы «Будь мощной на 300W (omen)».

Existential Fashion Error – это концепт об интеллектуальной моде, которая несет смыслы. О моде – как простом способе говорить о сложных вещах. Коллекция, созданная вместе с текстильным дизайнером Ксенией Уманской, выпускницей London College of Fashion, поднимает острый социальное вопрос о том, как параллельно существует две реальности. В одной – сознательно нарушена целостность тела, где жертвы моды калечат себя, в другой – вынужденная потеря естественной симметрии в результате трагических событий.

Проект создан, чтобы привлечь внимание возможных партнеров к важному социальному

проекту – приобретение роботизированного комплекса для восстановления ходьбы тяжело травмированных бойцов GЕ-O System Evolution, стоимость которого – 288 000 евро (производитель – Reha Technology, Швейцария) и поддержать инициативу «Будь мощной на 300W (omen)»: не покупать инвалидные коляски, а ставить больных на ноги.

Дефиле без правил от Караванской 20 мая в открытом пространстве инновационного парка UNIT.City все же будет иметь определенные правила – мероприятие состоится под открытым небом с соблюдением карантинных требований МОЗ, установленных на время его проведения.

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