Меган Маркл и принца Гарри заставляют отказаться от своих королевских титулов

Королевская семья не хочет, чтобы пара именовалась герцогами Сассекскими

Букингемский дворец требует Меган Маркл и принца Гарри отказаться от своих королевских титулов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Представители королевской семьи довольно толерантно относились ко всем выходкам Меган и Гарри, но недавнее интервью принца стало последней каплей. В подкасте Дакса Шепарда он раскритиковал принца Чарльза за то, что тот принес в его жизни «генетические боль и страдания». Мол, родительские навыки Чарльза отражают его собственное воспитание королевой Елизаветой и принцем Филиппом.

Букингемский дворец давно возмущен тем, что пара пытается жить обычной жизнью, но до сих пор пользуется официальным титулом герцогов Сассекских. Даже свою книгу Меган Маркл подписала как герцогиня Сассекская. Поэтому, как сообщают инсайдеры, советники Елизаветы II настаивают, чтобы пара отказалось от своего титула «герцоги Сассекские».

Фото: Getty Images

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