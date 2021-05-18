Книжные новинки 2021: самые ожидаемые книги весны

Какие книги выйдут весной 2021 года? Хочется больше захватывающих историй, неожиданных сюжетов, качественных переводов, да и просто свежих изданий любимых произведений… Будет много интересного! Читай подборку самых ожидаемых книг весны прямо сейчас.

Книжные новинки 2021

«Те девушки, которыми я была»

Автор Тесс Шарп

Психологический триллер, который повествует о непростой ситуации, в которую попала главная героиня Нора О`Мэлли. Она встретилась в банке со своей девушкой и бывшим парнем и неожиданно грабители взяли их в заложники. Нора пытается освободить не только себя, но и своих близких. В ход идут хитрость и красноречие. Получится ли ей воплотить свой план спасения или удача повернется к ней спиной?

К слову, сюжет этой книги по достоинству оценили кинорежиссеры. Фильм с одноименным названием уже снимается. В главной роли звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Книга уже в продаже.

«Красота жить дважды»

Автор Шэрон Стоун

Голливудская звезда закончила работать над своими мемуарами. Книга о ее жизни, полной не только счастливых моментов, но и драматических событий, уже опубликована. Звезда описала свое тяжелое детство в Пенсильвании, два брака и, конечно, детали съемок фильмов, которые сделали ее знаменитой – «Основной инстинкт» и «Казино». Ожидается также и аудиоверсия мемуаров, которую озвучит сама Шэрон.

«Визуальная культура»

Автор Алексис Л. Бойлен

Как влияют на восприятие мира визуальные образы, которые нас окружают? Какие символы они несут и какие явления в социуме подчеркивают? На огромном количестве примеров – от Бейонсе и Jay-Z в Лувре до первых изображений черной дыры автор разбирает, как мы взаимодействуем с изображениями и поддаемся манипуляциям. Книга уже в продаже.

«Позже»

Автор Стивен Кинг



Новый роман от легендарного Кинга опутан криминальными мотивами. Главный герой – подросток со сверхъестественными способностями. Он может увидеть то, что скрыто от других: тайное и бережно хранимое от огласки. Полиция Нью-Йорка привлекает его к расследованию одного громкого дела: убийца мертв, но череда новых преступлений уже запущена. Книга в продаже.

«Черный хлеб»

Автор Фоззи

Александр Сидоренко из группы «Танок на Майдані Конго» радует поклонников не только музыкой, ни и прозой. В апреле выйдет его новая книга «Черный хлеб». В центре сюжета женщина, которая решила вершить справедливость. Она будет наказывать всех, кто разрушил ее мечту.

«Це історія, що починається в пізні радянські часи на холодному північному березі, де простіше зустріти вовка, аніж людину, а закінчується через багато років на півдні України. Це історія Лилєкей», – розповів автор на своїй сторінці у Facebook. Мы заинтригованы, Фоззи.

И небольшой книжный спойлер осени для поклонников творчества Салли Руни.

«Прекрасный мир там, где ты»

Автор – Салли Руни

Эта писательница – мастер пронзительных романов об искренних чувствах. В них вы не найдете чрезмерной романтизации, наоборот – тонкие, зачастую жестокие правдивые детали о влюбленности и любви. Бестселлер этого автора «Нормальные люди» за короткое время стал культовым и стал основой для одноименного сериала. Новая книга Салли «Прекрасный мир там, где ты» выйдет в сентябре. Сюжет построен вокруг жизни двух 20-летних подруг Элис и Эйлин, которые в письмах делятся друг с другом самым сокровенным. Эта история об искренней дружбе, поиске себя, любви, сексе, искусстве и красоте мира вокруг.

Приятного чтения!

Фото – iStock, Amazon.com, arthuss.com.ua

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