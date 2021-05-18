GO_A (ГоА) – Shum (Шум): клип и слова песни

Сегодня состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение – 2021». Украину в Роттердаме будет представлять фолк-группа Go_A с новой песней SHUM («Шум»).

Наши виступят под # 15 и поборются за место в финале с такими конкурентами:

По правилам конкурса голосовать за представителей своей страны нельзя. Но подпевать на всю квартиру песню «Шум» никто не запрещает.

Go_A – SHUM: слова песни

Весняночка, весняночка,

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі на юзлісі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує.

Заплетися, шуме, барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Прийди, прийди, весняночко

Та й не забарися

А ми вийдем на юлицю

Будем любитися

Весняночко, паняночко,

Заглянь у віконце

Заспівали співаночку

Засвітило сонце

Нумо, нумо заплетемо шума

Заплетемо гуляти підемо

Сію,сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Заплетися, шуме, заплетися

Барвіночком, шуме, застелися

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Ой у лісі на юзлісі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися шуме барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Нумо, нумо наробили шума

Наробили весну розбудили

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Трансляция первого полуфинала Евровидения состоится 18 мая в 22:00 по киевскому времени. Увидеть выступления участников можно на официальных каналах Евровидения, а также в эфире СТБ и UA: Первый. Держим за Go_A кулачки! Фото – /suspilne.eurovision, eurovision.tv

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