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Эмма Уотсон прокомментировала свое возможное замужество

Эмма Уотсон прокомментировала свое возможное замужество

Актриса официально обратилась к фанатам

Звезда франшизы о Гарри Поттере Эмму Уотсон недавно заметили с обручальным кольцом на пальце. Тогда все СМИ писали о том, что звезда обручилась или уже и вышла замуж за своего бойфренда Лео Робинтона. Тогда селебрити комментариев не давала, но сейчас возбудила поучения.

Впервые за долгое время Эмма Уотсон обратилась к подписчиков на своей странице в Twitter, прокомментировав возможные изменения в личной и профессиональной жизни. Актриса заверила всех, что слухи вокруг ее замужества – это лишь кликбейт, и пообещала информировать поклонников о важных событиях из жизни самостоятельно.

«Если у меня будут новости – обещаю, я поделюсь ими с вами», – подчеркнула Уотсон.

Фото: Getty Images

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