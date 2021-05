Эмма Уотсон прокомментировала свое возможное замужество

Актриса официально обратилась к фанатам

Звезда франшизы о Гарри Поттере Эмму Уотсон недавно заметили с обручальным кольцом на пальце. Тогда все СМИ писали о том, что звезда обручилась или уже и вышла замуж за своего бойфренда Лео Робинтона. Тогда селебрити комментариев не давала, но сейчас возбудила поучения.

Впервые за долгое время Эмма Уотсон обратилась к подписчиков на своей странице в Twitter, прокомментировав возможные изменения в личной и профессиональной жизни. Актриса заверила всех, что слухи вокруг ее замужества – это лишь кликбейт, и пообещала информировать поклонников о важных событиях из жизни самостоятельно.

«Если у меня будут новости – обещаю, я поделюсь ими с вами», – подчеркнула Уотсон.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021