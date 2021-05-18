Скромная церемония: Ариана Гранде тайно вышла замуж
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Американская певица Ариана Гранде тайно вышла замуж. Об этом сообщает издание Us Weekly.
Мужем Арианы Гранде стал агент по недвижимости Далтон Гомес, сделал звезде в декабре 2020 года. Свадьбу пара сыграла в минувшие выходные в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. На церемонию были приглашены менее 20 ближайших родственников и друзей.
Представитель певицы подтвердил информацию о свадьбе, отметив, что «пара и их семьи невероятно счастливы».
Фото: Getty Images
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