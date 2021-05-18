Селебрити официально оформила отношения с бойфрендом

Американская певица Ариана Гранде тайно вышла замуж. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Мужем Арианы Гранде стал агент по недвижимости Далтон Гомес, сделал звезде в декабре 2020 года. Свадьбу пара сыграла в минувшие выходные в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. На церемонию были приглашены менее 20 ближайших родственников и друзей.

Представитель певицы подтвердил информацию о свадьбе, отметив, что «пара и их семьи невероятно счастливы».

Фото: Getty Images

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