В Украине появился вайбер-канал для борьбы с домашним насилием

Авторы «Коронавирус_инфо» запустили еще одну сообщество для борьбы с домашним насилием. Это вайбер-канал под названием Stop Abuse Ukraine. Это сообщество основана в рамках всеукраинской информационной кампании по борьбе с домашним насилием «Мне кажется».

В сообществе можно получить консультации по различным вопросам на тему домашнего насилия. Куда бежать, если бьет муж? А если отец или мать? Мне кажется или я страдаю от психологического насилия со стороны жены? На эти и другие вопросы теперь можно найти ответы там.

– То, что пострадавшие от домашнего насилия до сих пор боятся говорить, – огромная проблема. Но есть еще одна, не менее: те, кто решаются рассказать обо всем, часто не знают, куда бежать. Вы уверены, что, находясь в стрессе, вспомните номер полиции? Что уж говорить о номере бесплатной правовой помощи – даже о том, что она есть, не всем известно. Одна из главных задач нашего вайбер-канала – информировать. Рассказать, куда идти за помощью, какого вида эта помощь бывает, как попасть в кризисную комнату, где получить бесплатную психологическую помощь, на что вы имеете право, как распознать психологическое насилие – мало кто понимает, что отсутствие синяков не говорит о том, что вы в безопасности. Кроме того, на канале будут публиковать вдохновляющие истории известных людей, которые вырвались из замкнутого круга насилия и построили новую жизнь, – говорит телеведущая, посол проекту Маша Ефросинина.

Просветительскую кампанию было запущено совместными силами Института когнитивного моделирования, «Фонда Маша» Маши Ефросининой и Общества Красного Креста Украины. Ее представили в феврале на стадионе «Олимпийский» в Киеве Тогда же была запущена анонимный онлайн-дневник «Мне кажется», где пострадавшие могут поделиться своими историями.

Вайбер-канал Stop Abuse Ukraine стал следующим шагом кампании. Его цель – комплексно проинформировать об одной из главных проблем в Украине, научить распознавать насилие и сформировать нулевую толерантность общества к обидчикам.

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