Отцовство: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер фильма «Отцовство».

«Отцовство»: смотреть трейлер онлайн



В трейлере показано, как новоиспеченный отец Мэтт остается один после смерти супруга через родов. Теперь ему придется самому воспитывать дочь. Все сомневаются, что мужчине удастся все делать самому, но Мэтт собирается сделать все можлив6 для счастья дочери.

«Если бы у тебя остался кто-то один из родителей, я бы хотел, чтобы у тебя была твоя мама. Потому что у нее это получилось бы лучше», – говорит отец новорожденной дочери.

Фильм основан на мемуарах Мэтта Логелина «Два поцелуя для Мэдди: мемуары о потерях и любви». Главную роль исполнил Кевин Харт, также в картине снялись Мелоди Герд, Лила Рэл Говер, ДеВанду Вайз, Энтони Керриган, Пола Райзера.

Премьера фильма «Отцовство» состоится на Netflix ко Дню отца – 18 июня.

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