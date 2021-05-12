Brit Awards 2021: победители и звездные луки

Brit Awards 2021: победители и лучшие наряды красной дорожки
В Лондоне впервые за два года состоялось массовое мероприятие с 4000 зрителями – Brit Awards. 11 мая на торжественной церемонии в O2 Arena награждали лучших артистов года. Вел церемонию комик Джек Уайтхолл. Организаторы отметили, что все присутствующие накануне получили отрицательные тесты на коронавирус.
Звезды могли покрасоваться на красной дорожке в эксцентричных образах и без масок. Кто же получил награду? Какие селебритиз больше эпатировали нарядом? Узнай все подробности.
Победители Brit Awards 2021
Лучший сольный исполнитель — J Hus.
Лучшая сольная исполнительница— Дуа Липа.
Лучшая группа— Little Mix.
Песня года — «Watermelon Sugar» Гарри Стайлз.
Альбом года Future Nostalgia — Дуа Липа.
Лучший новый артист — Арло Паркс.
Восходящая звезда – Griff.
Лучшая международная исполнительница — Билли Айлиш.
Лучший международный исполнитель — The Weeknd.
Лучшая международная группа — Haim.
Всемирная икона — Тейлор Свіфт.
Поздравляем артистов!
Фото – @taylorswift
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