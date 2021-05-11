Не без скандала: The Wall Street Journal назвали причину развода Билла Гейтса
Американское издание The Wall Street Journal провело собственное расследование и выяснило причину развода миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса с женой Мелиндой.
Как оказалось, разговоры о разводе в паре продолжались уже давно. Несколько лет супруги обдумывали, стоит ли оставаться вместе, и решили, что пора разойтись.
Журналисты The Wall Street Journal называют две возможные причины развода. Первая – общение Гетса со своей бывшей пассией Энн Винблед, с которой встречался несколько лет и развелся из-за того, что Гейтс не готов был жениться. Но эксы остались друзьями и даже раз в год встречались и проводили уикенд в Южной Каролине. Вторая – дружба Билла Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в сексуальных преступлениях. Говорят, что Мелинде не нравилось, что человек дружит с Эпштейном после предъявления обвинений.
Напомним, что Билл и Мелинда Гейтс решили расстаться после 27 лет брака.
Фото: Getty Images
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