The Wall Street Journal назвали причину развода Билла Гейтса

Американское издание The Wall Street Journal провело собственное расследование и выяснило причину развода миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса с женой Мелиндой.

Как оказалось, разговоры о разводе в паре продолжались уже давно. Несколько лет супруги обдумывали, стоит ли оставаться вместе, и решили, что пора разойтись.

Журналисты The Wall Street Journal называют две возможные причины развода. Первая – общение Гетса со своей бывшей пассией Энн Винблед, с которой встречался несколько лет и развелся из-за того, что Гейтс не готов был жениться. Но эксы остались друзьями и даже раз в год встречались и проводили уикенд в Южной Каролине. Вторая – дружба Билла Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в сексуальных преступлениях. Говорят, что Мелинде не нравилось, что человек дружит с Эпштейном после предъявления обвинений.

Напомним, что Билл и Мелинда Гейтс решили расстаться после 27 лет брака.

Фото: Getty Images

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