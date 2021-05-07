JAH KHALIB, DOROFEEVA, JONY выступят в Киеве

Три ярчайших концерта ждут жителей столицы в первых числах июня. С новыми сольными программами в Киеве в КВЦ «Парковый» выступят JAH KHALIB, DOROFEEVA, JONY.

Вечер пятницы, 4 июля, зажжет знаменитый рэпер и хитмейкер JAH KHALIB. Артист представит свой новый альбом, а также исполнит всеми любимые песни: «Лейла», «Медина», «Мамасита» и другие синглы.

Суббота, 6 июля, пройдет под звездным знаком DOROFEEVA. Яркая, харизматичная, зажигательная артистка, экс-участница группы «Время и Стекло» представит публике первую шоу-программу DOFAMIN, зарядив все вокруг своей огненной энергетикой.

В воскресенье, 6 июля, на летней площадке «Парковый» выступит один из самых романтичных рэп-исполнителей, лирика которого переполнена изящными, чувственными метафорами. «Аллея», «Комета», «Лали», «Ты беспощадна» ─ эти и многие другие хиты прозвучат в живом исполнении, в рамках новой сольной программы артиста.

Каждый из концертов будет проведен с соблюдением всех карантинных норм.

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