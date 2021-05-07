Очень странные дел 4 сезон: смотреть официальный тизер

Стриминговий сервис Netflix представил второй тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».

«Очень странные дел» 4 сезон – смотреть тизер онлайн:

В новом ролике зрителям показывают Национальную лабораторию Хоукинса, в которой дети с выбритыми головами и в одинаковой одежде играют в машинки, настольные игры и занимаются другими развивающими упражнениями. Они приветствуют доктора Мартина Бреннера, называя его отцом. Затем Бреннер говорит детям, что у него «запланировано нечто особенное». В конце показывают камеру с цифрой 11, в которой когда-то была Одиннадцатая, роль которой исполнила Милли Бобби Браун.

Дата премьеры четвертого сезона сериала «Очень странные дела» пока не сообщают.

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