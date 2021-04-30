MONATIK выпустил зажигательный весенне-летний лукбук «РитмоLOVE Shop»

Теперь приодеться летом можно в фирменном стиле певца

Украинский мультиартист MONATIK представил весенне-летнюю коллекцию своего лейбла одежды «РитмоLOVE Shop».

В коллекции, посвященной лету и Vitamin D, представлены ультрамодные вязаные кардиганы в двух вариациях – Day & Night, купальники «Достопримечательность», шорты с неоновым салатовым логотипом, удлиненная рубашка с вышивкой в коллаборации от kontoor.stich, видоизмененный бестселлер продаж свитшот «Сильно», 6 видов удлиненных one-size футболок «РитмоLOVE». Также поклонники могут приобрести новые, легендарные летние шапочки в 5 трендовых цветах палитры Pantone 2021 и дополнить свой образ пином «Ритм».

Относительно цветовой гаммы, здесь создатель коллекции предпочел базовые цвета в комбинации с сезонной палитрой 2021 года. Здесь можно встретить – глубокий синий, пыльно розовый, оптимистичный лимонный, броский ирис, глубокий красный и классический серый. Комбинирование оттенков вдохновляет с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее.

Съемка кампейна проходила сразу в нескольких локациях: в подводной фотостудии, а также на таком желанном сейчас весенне-летнем фоне Лос-Анджелеса, который воссоздали фотографы – Лиза и Дмитрий Золотовы. Стилистом съемки выступила Маша Злобина. Моделями стали Анна Григорьева и Марина Кузьменко. К слову, Марина является профессиональным дайвером, что помогло ей в сложной задаче – погружение под воду и съемке на глубине в вещах, которые стали невероятно тяжелыми под воздействием воды.

Новая весенне-летняя коллекция одежды от MONATIK уже доступна в продаже.

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