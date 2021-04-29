Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер сразу двух полнометражных мультфильмов о Сейлор Мун под названием «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie».

«Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie» – смотреть трейлер онлайн:

Первый показ уже состоялся в Японии еще в начале этого года. Но с английским переводом и субтитрами на разных языках проект покажут впервые. Фильмы являются прямыми продолжениями полнометражного фильма S »ailor Moon Crystal» (2014), который продолжил историю героини Сейлор Мун (1992).

Героини в очередной раз придется сразиться со злодеями, которые хотят воспользоваться солода месяцем, чтобы похитить Легендарный Серебряный Кристалл и найти выбранную Деву, способную сломать печать Золотого Кристалла. Если им это удастся, то зло получит власть над Землей, Луной, а затем и всему миру …

Премьера полнометражных мультфильмов «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 1» и «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie Part 2» состоится 3 июня 2021 года.

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