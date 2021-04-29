Physical: смотреть официальный трейлер

Энергичная аэробика восьмидесятых в трейлере сериала «Physical»
Стримингова платформа Apple TV представила трейлер своего нового сериала «Physical».
«Physical» – смотреть трейлер онлайн:
События в сериале будут разворачиваться в восьмидесятых годах в Сан-Диего. Там домохозяйка Шейла Рубин, устав от своего скучной жизни и назойливого мужа, решила открыть свою студию аэробики.
«Только у вас есть силы изменить себя! Вы готовы к изменениям?» – говорит Шейла в трейлере своим ученицам.
Главная роль досталась Роуз Бирн, которая снималась в фильмах «Троя» и «Одержимость». Также в сериале сыграли Рори Сковел, Дирдре Фрил, Делла Саба, Лу Тэйлор Пуччи, Пол Спаркс и Эшли Ляо. Режиссером выступил Крейг Гиллеспи.
Премьера сериала «Physical» состоится 18 июня на стриминг-сервисе Apple TV +.
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