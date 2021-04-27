ТОП лучших клипов Макса Барских

15 мая Макс Барских выступит в Osocor Residence. Кроме десятков своих хитов, он исполнит и свежий трек Bestseller – историю о двух душах, телам которых дает команды искусственный интеллект.

Считая дни до майского концерта, мы решили вспомнить самые популярные видеоработы артиста.

Hero_In – третья история из видеоальбома «По Фрейду». Этот клип – о любви, которая, по признанию Барских, бывает страшнее наркозависимости, и клиник для ее лечения человечеством не предусмотрено.

«Подруга-ночь» – клип 2015-го года, который можно считать знаковым. В нем Макс сплетается в танце с моделью Кейт Андервуд. Стилем клипа Алан Бадоев выбрал диско и позволил Барских и Андервуд просто естественно жить в кадре, ведь такие вечеринки – это их жизнь.

«Пастельно-розовый» клип, презентованный в 2017-м, уже за двое суток в Youtube набрал больше 5-и миллионов просмотров. И это рекорд всей Восточный Европы. Сейчас у него – больше 110-и миллионов!

Сам Алан Бадоев признался, что видео «Моя любовь» – чуть ли не самый сложный его проект. Одинокие романтики, наслаждайтесь воздушно-прекрасным клипом… и верьте, что любовь где-то рядом и есть, даже если не находили ее долгие годы скитаний!

Клип, по словам автора Алана Бадоева, стал завершением стилистического периода Макса под названием «нео-гоп». За одежду в нем отвечала Соня Солтис в коллабе с классиками жанра – Антоном Белинским и Александром Каневским.

В работе Макса и его партнерши Анны Богдан Бадоев хотел добиться не танца, а естественной синергии и химии. И получилось действительно сексуально-странно-магнетически-стильно-эстетично!

Макс Барских как никто чувствует будущие тренды. Так случилось и с этим клипом, где артист поет оду 80-м: и визуально, и музыкально.

В видео Алан Бадоев воссоздал закулисье культовой музыкальной передачи Top of the Pops, которая выходила на BBC. Для этого понадобилось на один день приостановить работу аппаратно-студийного комплекса Национальной телекомпании Украины, ведь клип снимали именно там.

Вдохновением для одного из самых масштабных клипов Макса Барских послужило легендарное заведение Studio 54, приют для всех неординарных личностей, бросающих вызов обществу. Среди его постояльцев были и мегазвезды, например, Энди Уорхол и Дэвид Боуи, и простые люди, которые не боялись самовыражаться.

Более того – Алан Бадоев собрал в клипе калейдоскоп цитат из культовых кинокартин, вдохновляющих на творчество и его, и Макса Барских. Для красочной видеофеерии режиссер привлек 40 актёров, использовал более 50 костюмов, а весь процесс съемки занял 40 часов.

Еще одно масштабное концептуальное видео тандема Бадоев-Барских – «Сделай громче». В него творцы заложили посыл не бояться: не бояться круто поменять свою жизнь, сделать шаг к своей мечте и наплевать на чужое мнение.

«По секрету» – клип с почти 20-ю миллионами просмотров на данный момент. Здесь Макс воспел многогранность красоты женщины. А сам клип превратился в манифестацию этой красоты как наивысшей силы.

Girlpower – прекрасный посыл. И воплощен он великолепно: Лос-Анджелес, международный кастинг, характерные персонажи и умопомрачительный винтаж (снято на кинокамеру 8 mm).

Опубликованный всего лишь около месяца назад, этот клип-bestseller набрал порядка 16-и миллионов просмотров. Для поклонников совместная работа Макса и Zivert была очень ожидаемой. Работа над записью трека и клипом велась целый год.

Сюжет Bestseller как никогда актуален – любовь в стиле киберпанк, окутанная одиночеством из-за виртуальности.

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