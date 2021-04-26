Николь Кидман в тизере сериала «Девять совсем незнакомых людей»

Стриминговий сервис Hulu представил первый тизер мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей».

«Кислород» – смотреть трейлер онлайн:

Сериал снят по одноименной книге Лиане Мориарти. Девять человек отправляются на десятидневный ретрит, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Среди незнакомцев – писательница Фрэнсис, которая вместе с другими людьми будет пытаться выжить в этом, на первый взгляд, райском месте.

Главные роли в нем сыграли Николь Кидман, Мелисса МакКарти, Майкл Шеннон, Реджина Холл, Люк Эванс и другие. Николь Кидман также выступила продюсером сериала.

Премьера сериала «Девять совсем незнакомых людей» запланирована на 2021.

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