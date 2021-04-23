Кислород: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер фантастического триллера «Кислород».

«Кислород» – смотреть трейлер онлайн:

Фильм покажет непростую историю девушки Лиз. Однажды она просыпается в криогенной капсуле и понимает, что потеряла память. У нее заканчивается кислород, и ей нужно понять, как выжить. Лиз придется вспомнить, кто она, которым была ее жизнь, как она оказалась в криогенной камере и как из нее выбраться.

Главную роль исполнила Мелани Лоран. Режиссером выступил Александр Ажа. Сценарий написала Кристи Ле Блан.

Премьера фильма «Кислород» запланирована на 12 мая 2021 на Netflix.

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