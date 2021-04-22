Эмилия Кларк снимется в проекте MARVEL

Звезда «Игры престолов» станет частью супергеройской киновселенной

Американская актриса Эмилия Кларк снимется в новом сериале MARVEL. Об этом пишет издание Variety.

Как утверждают западные журналисты, планируется, что Эмилия Кларк станет главной героиней «Таинственное вторжения». Но кого именно сыграет звезда, пока неизвестно. 34-летняя актриса сейчас завершает переговоры со студией.

Сериал «Таинственное вторжения» расскажет о вторжении инопланетной расы Скруллов на Землю. Они умеют перевоплощаться в кого угодно, а потому превратились в супергероев Вселенной MARVEL. Проект будет состоять всего из шести эпизодов.

Премьера сериала «Таинственный вторжения» запланирована на 2022 год на Disney +.

Фото: Getty Images

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