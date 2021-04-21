Весна порадует нас кинопремьерами и продолжениями любимых историй. Одной из громких новинок будет свежий сезон культовых «Друзей». Мы снова увидим фантастическую шестерку вместе! Пока с датой премьеры легендарного сериала еще определяются, ты можешь посмотреть другие киноновинки весны. Новый канал подготовил для тебя крутые премьеры фильмов и сериалов весны 2021 года.

Фильмы 2021: что посмотреть весной

«Друзья навсегда»

Дата премьеры: 11 марта

Журналист Мэтт узнал, что его жена Николь больна неизлечимым заболеванием. Узнав об этом, его лучший друг Дейн увольняется с работы, расстается со своей девушкой и переезжает к Мэтту и Николь, чтобы помогать с детьми и домашними делами. Фильм основан на реальной истории журналиста, опубликованной в издании Esquire.

«Морбиус»

Дата премьеры: 18 марта

Один из самых противоречивых персонажей вселенной Marvel получит собственную историю! Обладатель премии «Оскар» Джаред Лето превратится в загадочного вампира Морбиуса. Обнаружив у себя смертельную болезнь, известный ученый-биохимик соглашается на рискованный эксперимент. То, что поначалу кажется действенным лекарством, превращается в страшную неуправляемую силу.

«Бэби Босс 2: Семейный бизнес»

Дата премьеры: 25 марта

Аниматоры DreamWorks снова планируют встречу с харизматичным боссом. Он носит галстук с пеленок и знает о бизнес-планах больше, чем об играх. На этот раз перед Бэби Боссом возникают вызовы и цели недетского масштаба!

«Никто»

Дата премьеры: 1 апреля

Хатч Мэнсел со своей семьей живет обычной жизнью рядового американца. Но один случай все меняет. Спасая женщину от нападения бандитов, Хатч сам превратился в мишень для влиятельного гангстера. Теперь мужчине нужно выстоять в неравной борьбе с профессиональными бандитами.

«Годзилла против Конга»

Дата премьеры: 21 мая

Легендарная Годзилла и величественный Кинг-Конг в новом фильме от Warner Bros. должны сойтись в невероятной схватке за титул абсолютного Короля Монстров. А человечеству остается только наблюдать и делать ставки на победителя…

«Форсаж 9: Безудержная сага»

Дата премьеры: 27 мая

Культовая франшиза возвращается! Доминик Торетто залег на дно – живет спокойной жизнью с семьей. Но у судьбы на него другие планы. Он рожден мчаться без тормозов, тысячи километров в секунду.

Сериалы 2021: что посмотреть весной

«Сокол и Зимний Солдат»

Дата выхода: 19 марта

В центре сюжета – Сэм Уилсон и Баки Барнс. Действие происходит после событий «Мстители: Финал», других подробностей о проекте пока нет.

«Тень и кость»

Дата выхода: 23 апреля

Мир разделила тьма, где обитают плотоядные чудовища. Однажды девушка понимает, что в ней кроется сила, которая способна восстановить равновесие. Она собирается сделать все, чтобы мир снова стал нормальным.

«Локи»

Дата выхода: май

Том Хиддлстон вернется к роли антигероя Локи, который будто бы погиб в последних частях «Мстителей». Но похоже, что ему каким-то образом удастся выжить. Детали сюжета неизвестны, но говорят, что сериал будет связан с будущим фильмом Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром».

Фото: IStock

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