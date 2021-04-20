Шанґ-Чи и Легенда Десяти Колец: смотреть официальный трейлер

Азиатский мастер боевых искусств в фильме Marvel «Шанґ-Чи и Легенда Десяти Колец»
Киновселенной Marvel представили трейлер фильма «Шанґ-Чи и Легенда Десяти Колец».
«Шанґ-Чи и Легенда Десяти Колец» – смотреть трейлер онлайн:
В трейлере азиатский мастер боевых искусств Шанґ-Чи узнает, что его отец Венвен связан с криминальным миром, и отказывается становиться частью такой жизни. Герой едет в Сан-Франциско и остается там жить. Шанґ-Чи станет первым, кто столкнуться с настоящим руководителем организации «Десять колец».
Главные роли исполнили Лю Симу, Тони Люн Чу Вай и певица Awkwafina. Режиссером фильма выступил Дестин Креттон.
Премьера фильма «Шанґ-Чи и Легенда Десяти Колец» запланирована на сентябрь 2021 года.
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