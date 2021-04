Катя Сильченко повториласа образ Кэрри Брэдшоу в Нью-Йорке (Видео)

Украинка перевоплотилась в героиню «Секс в большом городе»

Украинский дизайнер Катя Сильченко воспроизвела сцену из культового сериала «Секс в большом городе» и показала ее в своем Instagram.

37-летняя знаменитость недавно побывала в Нью-Йорке и прошлась его легендарными улицами, где проходили съемки различных американских сериалов. Как одна из тех, кто в конце 90-х годов увлекался стилем Кэрри Брэдшоу, Катя решила воссоздать одну из сцен сериала «Секс в большом городе».

На видео Катя Сильченко появилась в кокетливом воздушном платье из новой коллекции своего бренда the Coat by Katya Silchenko, созданной в коллаборации с украинской маркой свадебных платьев WONÁ Concept. Съемки прошли у знаменитого дома в районе Вест-Виллидж на 66 Perry Street and Bleecker Street в Нью-Йорке, где и находилась знаменитая квартира Кэрри Брэдшоу.

«Когда опаздываешь на работу в четверг», – подписала видео Сильченко.

