Форсаж 9: смотреть официальный трейлер

Официальный YouTube-канал кинофраншизы «Форсаж» представил трейлер девятого фильма.

Форсаж 9 – смотреть трейлер онлайн:

Ролик начинается с мирной семейной жизни главного героя Доминика Торетто и его жены Летти с детьми. Но она меняется из-за новой миссии для Торетто и его команды. На этот раз они должны расправиться с убийцей и высококлассным водителем Джейкобом. Но на этот раз дело окажется непростым, ведь выяснится, что Джейкоб – брат Доминика …

Главные роли сыграли Вин Дизель, Мишель Родригес и Джон Сина. Также в боевике снялись Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Cardi B и другие. Режиссером картины стал Джастин Лин, снявший третью, четвертую, пятую и шестую часть франшизы. Сценаристом выступил Дэниел Кейси.

Премьера фильма «Форсаж» запланирована на 17 июня 2021 года.

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