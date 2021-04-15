Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби

Знаменитости удостоились собственных мини-копий

Украинский известные женщины современности и древности стали моделями для всемирно американского бренда Mattel, который выпускает куклу Barbie.

Украинские мастера воссоздали образы 36 известных украинок в куклах и сделали из них выставку под названием «Barbie: Госпожа Украины» в Киеве.

В общем украинским мастерам удалось воплотить в Барби таких известных женщин Украины, как Лыбидь, Леся Украинка, Мария Заньковецкая, Соня Делоне, Руслана Лыжичко, Юлия Санина, alyona alyona, Ольга Фреймут, Оксана Караванская, Яна Зинкевич, Екатерина Ножевников.

Пока кукол-украинок приобрести не удастся. Но увидеть их можно будет и в других городах Украины в кукольных музеях Днепра, Винницы, Львова.

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