Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби
Знаменитости удостоились собственных мини-копий
Украинский известные женщины современности и древности стали моделями для всемирно американского бренда Mattel, который выпускает куклу Barbie.
Украинские мастера воссоздали образы 36 известных украинок в куклах и сделали из них выставку под названием «Barbie: Госпожа Украины» в Киеве.
В общем украинским мастерам удалось воплотить в Барби таких известных женщин Украины, как Лыбидь, Леся Украинка, Мария Заньковецкая, Соня Делоне, Руслана Лыжичко, Юлия Санина, alyona alyona, Ольга Фреймут, Оксана Караванская, Яна Зинкевич, Екатерина Ножевников.
Пока кукол-украинок приобрести не удастся. Но увидеть их можно будет и в других городах Украины в кукольных музеях Днепра, Винницы, Львова.
Читай также:
Без хэппи энда: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расстались
Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о будущем материнстве