Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЛера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби

Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби

Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби

Знаменитости удостоились собственных мини-копий

Украинский известные женщины современности и древности стали моделями для всемирно американского бренда Mattel, который выпускает куклу Barbie.

Украинские мастера воссоздали образы 36 известных украинок в куклах и сделали из них выставку под названием «Barbie: Госпожа Украины» в Киеве.

В общем украинским мастерам удалось воплотить в Барби таких известных женщин Украины, как Лыбидь, Леся Украинка, Мария Заньковецкая, Соня Делоне, Руслана Лыжичко, Юлия Санина, alyona alyona, Ольга Фреймут, Оксана Караванская, Яна Зинкевич, Екатерина Ножевников.

Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби Лера Бородина, Юлия Санина, alyona alyona стали куклами Барби

Пока кукол-украинок приобрести не удастся. Но увидеть их можно будет и в других городах Украины в кукольных музеях Днепра, Винницы, Львова.

Читай также:

Без хэппи энда: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расстались

Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о будущем материнстве

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания