Разойдутся ли таки Дженнифер Лопес и Алекс Родригес?

Звезды переживают трудный период в отношениях

После того, как стало известно, что в отношениях американской суперстар Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса не все хорошо и пара подумывает отменить свадьбу, мировые СМИ пристально наблюдают за их отношениями.

Не так давно Дженнифер Лопес начала появляться на публике без обручального кольца, но близкие к паре источники утверждают, что влюбленные вместе и пытаются все наладить. А недавно очередной инсадер рассказал изданию Hollywood Reprter об апдейте в отношениях Джей Ло с женихом.

– Они планируют остаться вместе и делают все возможное, чтобы наладить дела. Это был нелегкий путь, но они хотят его пройти. Дженнифер четко дала понять, что не хочет терять Алекса, – поделился источник.

Инсайдер добавил, что жизни Дженнифер и Алекса очень переплелись между собой. Это касается и бизнеса, и детей. Именно поэтому знаменитости понимают, что стоит сохранить то, что они так долго искали.

Фото: Getty Images

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