Звезда сериала «Ведьмак» официально представил свою возлюбленную в Instagram

Актер открыто показал свою личную жизнь

Звезда сериала «Ведьмак» и фильмов о Супермене Генри Кавилл официально признался, что влюблен и счастлив в отношениях. Такие выводы можно сделать из нового поста селебрити в Instagram.

Недавно в соцсети Генри Кавилл опубликовал фото, на котором показал, как играет в шахматы с вице-президентом продюсерской компании Legendary Entertainment Натали Вискузо.

«Это я выгляжу спокойно и уверенно незадолго до того, как моя прекрасная и блестящая любовь Натали уничтожила меня в шахматах», – подписал фото актер.

37-летний Генри Кавилл не афиширует личную жизнь и редко делится подробностями. Фанаты подозревали, что сердце актера занято, а теперь он и сам подтвердил это официально.

Фото: Getty Images

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