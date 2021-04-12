Звезда сериала «Ведьмак» официально представил свою возлюбленную в Instagram
Актер открыто показал свою личную жизнь
Звезда сериала «Ведьмак» и фильмов о Супермене Генри Кавилл официально признался, что влюблен и счастлив в отношениях. Такие выводы можно сделать из нового поста селебрити в Instagram.
Недавно в соцсети Генри Кавилл опубликовал фото, на котором показал, как играет в шахматы с вице-президентом продюсерской компании Legendary Entertainment Натали Вискузо.
«Это я выгляжу спокойно и уверенно незадолго до того, как моя прекрасная и блестящая любовь Натали уничтожила меня в шахматах», – подписал фото актер.
37-летний Генри Кавилл не афиширует личную жизнь и редко делится подробностями. Фанаты подозревали, что сердце актера занято, а теперь он и сам подтвердил это официально.
Фото: Getty Images
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