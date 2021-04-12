Вопли Видоплясова feat USTYM – Ми ростем: смотреть онлайн премьеру клипа

Ко дню украинского скаута, который отмечается 12 апреля, группа Вопли Видоплясова и Устим Скрипка, сын лидера ВВ, представили совместный сингл и клип под названием «Ми ростем». Эта песня украинской молодежи посвящена деятельности пластунов.

Смотреть премьеру клипа Вопли Видоплясова feat USTYM – «Ми ростем» онлайн:

– Мой сын Устим с детства проявлял музыкальный талант и как певца, и как композитора. Постоянно что-то напевает, постоянно какие-то песни сочиняет. Я подумал, почему бы не сделать такую ​​коллаборации – маленького мальчика и такого зрелого коллектива Вопли Видоплясова. Она была смелая, как для меня, поэтому я посоветовался со своими музыкантами. Они сказали, что готовы на такой эксперимент, – поделился Олег Скрипка эксклюзивно с Новым каналом.

В основе этого рок-гимна пластинами лежит классический старинный текст, которому уже около 100 лет, выдающегося украинского автора Богдана Нижанковского. Руководитель ВВ создал свою музыку и аранжировки. Спел Устим Скрипка, а режиссером клипа стала жена Олега Наталья Скрипка, именно маме Устима принадлежит идея создания и реализации этого проекта. В клипе принимают участие курень имени Ореста Субтельного и все дети Олега. А снимал клип именитый оператор Сергей Михальчук.

– Моя жена Наталья Скрипка занимается воспитанием детей гораздо активнее, чем я. В свое время она посоветовалась со мной и сейчас все наши четверо детей занимаются в различных Куренях украинского скаутского движения, который называется Пласт. Мы с женой вникли, как происходит воспитание детей в рамках пластунской идеологии. Кроме того, что там есть идеологическое воспитание, патриотическое, песня имеет очень большое значение для этих детей и вообще для этого движения. Эта песня живет уже более ста лет в Украине и она не потеряла актуальность и наоборот приобретает больше смыслов. Поэтому наши дети, поют такие песни, которые поднимают гордо украинский флаг и несут его гордо в будущее, в завтрашний день, они поддерживают наследственность нашей большой национальной патриотической идеи. Слушайте песню «Ми ростем», смотрите видео и поддерживайте Украинский Пласт. Я поздравляю всех детей с этим праздником, и благодарен всем родителям, которые приобщаются к этому, – рассказал лидер группы ВВ эксклюзивно Новому каналу.

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